В Уфе открылся новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

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В столице Башкортостана завершено строительство современного хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Многоэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров, возведение которого началось в июле 2019 года, стало важным этапом в развитии кардиологической помощи в регионе.

Новый корпус включает 10 современных операционных блоков с реанимационными местами, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, диагностический комплекс приемного отделения, поликлиническое отделение и стерилизационный комплекс последнего поколения. На реализацию проекта из бюджета Республики Башкортостан было направлено 10,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Новейшее оборудование сегодня позволяет нам сделать прорыв в развитии кардиохирургии и встать совершенно на новую ступень. Сегодня мы можем проводить гибридные операции, внедрять новые методы гибридных операций. На первом этаже у нас расположена новая комфортная поликлиника для наших пациентов и расположено замечательное отделение приемно-диагностическое. Такая связь позволяет сократить путь пациента от первичного осмотра до госпитализации его в палату», — сказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

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