В Воронеже открылся новый радиотерапевтический корпус онкодиспансера

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Воронежский областной онкологический диспансер ввёл в эксплуатацию современный радиотерапевтический корпус, оснащённый передовым оборудованием для диагностики и лечения. Новый комплекс включает блоки дистанционной лучевой терапии и топометрической подготовки пациентов.

С вводом этого объекта онкодиспансер выходит на новый уровень оказания медицинской помощи. Использование современных технологий лучевой терапии позволяет повысить точность лечения и снизить нагрузку на организм пациентов.

По словам специалистов, новый корпус стал уникальным для российской системы онкологической помощи. Его инфраструктура и техническое оснащение соответствуют самым высоким международным стандартам в области радиотерапии, сообщает пресс-служба Минздрава России и издание РИА Воронеж.

Главный врач Воронежского областного научно-клинического онкологического центра Иван Мошуров сообщил, что сегодня радиотерапевтическая служба региона оснащена шестью линейными ускорителями, аппаратами контактной лучевой терапии, аппаратами для рентгенотерапии, оборудованием для радиомодификации с использованием поверхностной гипертонии.

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