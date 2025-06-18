FESCO начала северный завоз на Чукотку первым судном сезона-2025

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Транспортная группа FESCO (входит в структуру «Росатома») открыла навигацию по программе северного завоза, отправив 12 июня первый контейнеровоз из Владивостока в порты Чукотки. На борту судна находится 58 тонн генеральных грузов и 235 TEU (эквивалент 235 двадцатифутовых контейнеров).

Основную часть грузов составляют жизненно важные товары: продукты питания первой необходимости, строительные материалы и медицинские препараты. Эти поставки особенно важны для обеспечения удаленных населенных пунктов Чукотки в преддверии зимнего сезона.

Летняя навигация, в ходе которой будут осуществляться регулярные поставки в арктические регионы, продлится до начала ноября 2025 года. FESCO традиционно играет ключевую роль в обеспечении северных территорий, доставляя ежегодно тысячи тонн критически важных грузов, сообщает пресс-служба Росатом.

«Традиционно контейнеровозы ледового класса FESCO одними из первых начинают летнюю навигацию в регионе. В этом году, как мы планируем, именно наше судно откроет навигацию в порту Эгвекинот. С советских времен и по сегодняшний день морской транспорт остается основным средством доставки грузов на Чукотку. Обеспечение жителей региона продуктами, товарами народного потребления, техникой и медикаментами является одной из важнейших миссий нашей Группы», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

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