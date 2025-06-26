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Юлия Калугина 26 июня 2025, 16:48 1554 Судостроение и судоходство

Электродвигатель для ледокола «Чукотка» производства Русэлпром-ЛЭЗ прошел освидетельствование РС

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Фотография предоставлена Российским морским регистром судоходстваФотография предоставлена Российским морским регистром судоходства © www.ruselprom.ru

Концерн Русэлпром сообщает о завершении Российским морским регистром судоходства (РС) освидетельствования гребного электродвигателя ГЭД 2×10000-3-165 ОМ5 производства Русэлпром-ЛЭЗ (г. Санкт-Петербург). Двигатель предназначен для новейшего атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, строящегося на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге.

Специалисты атомного филиала РС провели комплексную проверку, подтвердив полное соответствие двигателя действующим международным и национальным стандартам. Были оценены технические характеристики, конструктивные особенности и эксплуатационная готовность оборудования. По результатам освидетельствования электродвигатель получил сертификат Регистра.

Эксперты атомного филиала РС особо отметили: «Завод Русэлпром-ЛЭЗ традиционно демонстрирует высокий уровень производства и качества продукции. Испытания нового гребного электродвигателя подтвердили его надежность и соответствие строгим требованиям безопасности к судовому оборудованию».

«Успешное прохождение освидетельствования двигателя для ледокола „Чукотка“ подчеркивает компетенции концерна Русэлпром в создании критически важного оборудования. Это достижение вносит вклад в реализацию программы обновления российского флота, развитие Северного морского пути и укрепление позиций отечественного судостроения», — отметил управляющий директор ООО «Русэлпром. Электрические машины» Родион Сурков.

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Источник: www.ruselprom.ru

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#Русэлпром_ЛЭЗ, #Судостроение, #Атомный ледокол, #Чукотка. #Арктика. #Севморпуть. #Российские технологии, #Электродвигатель, #РС, #Инновации
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    26.06.2519:25:03

    Интересная новость

    #1302881
  • Нет аватара alexm
    27.06.2513:06:16

    Да, фото впечатляет! и Как рассказали «Деловому Петербургу» в компании, для «Чукотки» был разработан инновационный комплект электрооборудования, включающий два генератора с системами управления возбуждением и три гребных электродвигателя — два бортовых и один центральный.

    Они уже получили сертификат соответствия Российского морского регистра судоходства, подтвердив свою готовность к эксплуатации в экстремальных условиях Арктики. Совокупная мощность на валах составляет 60 МВт, что делает «Чукотку» самым мощным ледоколом в серии 22220. При этом масса одного двигателя — около 300 тонн, что заметно меньше по сравнению с зарубежными аналогами. Важным элементом стало использование полностью российских материалов и комплектующих, включая стальные подшипники скольжения.

    А такие мощные ледоколы очень нужны стране сегодня!

    «Это вклад в развитие Северного морского пути и укрепление позиций отечественного судостроения», — отметил генеральный директор ООО «Русэлпром. Электрические машины» Родион Сурков.

    Начальник Высокоширотной арктической экспедиции ААНИИ Владимир Соколов в комментарии «ДП» замечает, что сегодня трасса Северного морского пути функционирует как важная судоходная артерия.

    «Если мы не справляемся со льдами, будут говорить, что надо вводить мировой патронат. Поэтому мы очень правильно делаем, что продолжаем строить ледоколы», — отметил он.

    По мнению Соколова, новый ледокол позволит частично разгрузить действующий флот, особенно с учётом планов по выводу из эксплуатации старых судов — таких как «Таймыр» и «Ямал».

    Сегодня на эти ледоколы рассчитывают как нефтегазовые компании, осваивающие месторождения в Обской губе и Енисейской губе, так и участники научных экспедиций. Предстоит сложная работа в Центральном Арктическом бассейне. «Там открыты большие залежи рудных и газоносных, нефтяных районов. Это всё надо исследовать, осваивать и претендовать на это», — поясняет Владимир Соколов.

    #1302914
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