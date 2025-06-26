Электродвигатель для ледокола «Чукотка» производства Русэлпром-ЛЭЗ прошел освидетельствование РС

Фотография предоставлена Российским морским регистром судоходства © www.ruselprom.ru

Концерн Русэлпром сообщает о завершении Российским морским регистром судоходства (РС) освидетельствования гребного электродвигателя ГЭД 2×10000-3-165 ОМ5 производства Русэлпром-ЛЭЗ (г. Санкт-Петербург). Двигатель предназначен для новейшего атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220, строящегося на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге.

Специалисты атомного филиала РС провели комплексную проверку, подтвердив полное соответствие двигателя действующим международным и национальным стандартам. Были оценены технические характеристики, конструктивные особенности и эксплуатационная готовность оборудования. По результатам освидетельствования электродвигатель получил сертификат Регистра.

Эксперты атомного филиала РС особо отметили: «Завод Русэлпром-ЛЭЗ традиционно демонстрирует высокий уровень производства и качества продукции. Испытания нового гребного электродвигателя подтвердили его надежность и соответствие строгим требованиям безопасности к судовому оборудованию».

«Успешное прохождение освидетельствования двигателя для ледокола „Чукотка“ подчеркивает компетенции концерна Русэлпром в создании критически важного оборудования. Это достижение вносит вклад в реализацию программы обновления российского флота, развитие Северного морского пути и укрепление позиций отечественного судостроения», — отметил управляющий директор ООО «Русэлпром. Электрические машины» Родион Сурков.

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