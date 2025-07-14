В Пермском крае сдан новый модульный пассажирский причал

В Пермском крае сдан новый модульный пассажирский причалСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Пермском крае, в городе Соликамск, провели тестовые испытания нового модульного пассажирского причала.
Первых пассажиров в рабочем режиме причал примет уже этой осенью.
Это уже пятый такой причал в Прикамье. Ранее установили модульные конструкции на Перми-1, в Закамске, «Хохловке» и Краснокамске. В следующем году новые модульные причалы будут установлены в Добрянке, Ильинском и Осе.
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