В Пермском крае сдан новый модульный пассажирский причал

В Пермском крае, в городе Соликамск, провели тестовые испытания нового модульного пассажирского причала.

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Первых пассажиров в рабочем режиме причал примет уже этой осенью.

Это уже пятый такой причал в Прикамье. Ранее установили модульные конструкции на Перми-1, в Закамске, «Хохловке» и Краснокамске. В следующем году новые модульные причалы будут установлены в Добрянке, Ильинском и Осе.

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