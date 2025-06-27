Компания «Термо Нова», производитель систем промышленного электрообогрева, чей завод расположен в г. Дедовск Московской области, получила сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).

Таким образом, система менеджмента качества «Термо Нова» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и новейшей версии отраслевого стандарта СТО ИНТИ S.QS.7-2024. Предприятие включено в официальный каталог оборудования, услуг и технологий для нефтегазовой отрасли INTI.insights .

По данным на июнь 2025 года, аналогичную процедуру оценки соответствия системы менеджмента качества стандарту СТО ИНТИ успешно прошло 94 компании. Причем около трети из них, включая ООО «Термо-Нова», подтвердили свое соответствие самой актуальной версии документа, утвержденной в сентябре 2024 года. Область сертификации для «Термо Нова» включает проектирование, производство и поставки решений промышленного технологического обогрева и все площадки, на которых осуществляет свою деятельность: офис в Москве, офис в Санкт-Петербурге и завод в Дедовске.

«Качество продукции и соблюдение установленных норм мы рассматриваем как приоритетное направление деятельности нашей компании. Подтверждение соответствия стандарту СТО ИНТИ имеет важное значение для нас как поставщика решений для нефтегазовой промышленности. Этот сертификат свидетельствует о высоком уровне нашего продукта и эффективности производственных процессов», — комментирует Максим Тикунов, генеральный директор «Термо Нова».

Кроме того, мы считаем, что получение указанного сертификата существенно расширяет перспективы дальнейшего роста бизнеса. Наличие подобного подтверждения стало практически необходимым условием для допуска к участию в закупочных процедурах крупнейших игроков нефтегазового рынка. В результате наша компания рассчитывает значительно увеличить число предложений в конкурсах на поставку систем промышленного электрообогрева.

Разработку российских отраслевых стандартов для предприятий топливно-энергетического комплекса в 2020 году начал Институт нефтегазовых технологических инициатив. Эти нормы позволяют оценивать соответствие качества продукции, производственной площадки или системы менеджмента качества требованиям, предъявляемым со стороны заказчиков к поставщикам услуг и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Документация, разработанная институтом, основывается на положениях международных стандартов ISO 9001, внутренних нормативных актов ПАО «Газпром» СТО Газпром 9001 и спецификациях Американского института нефти API Spec. Q1. Однако совокупность требований стандартов ИНТИ превышает объемы отдельных указанных документов. Для прохождения процедуры сертификации СТО ИНТИ предприятию необходимы компетенции в области проектирования, организации производственного процесса и контроля качества продукции.

«Термо Нова» благодарит коллег «Института нефтегазовых технологических инициатив» за плодотворное и результативное сотрудничество и продолжит работать над улучшением наших процессов!

Справочно:

«Термо Нова» — новый этап развития «Термон» в России, мирового лидера и создателя отрасли промышленного обогрева. Компания предоставляет комплексные услуги по проектированию, производству, поставке, монтажу и обслуживанию систем промышленного электрообогрева для нефтегазовой отрасли, сохраняя высокий уровень качества, надёжности, соответствуя международным стандартам. Смена наименования с «Термон Евразия» на «Термо Нова» произошла в сентябре 2024 года. Компания приняла участие в выставке «Нефтегаз-2025» уже под новым брендом. В апреле был запущен новый сайт .

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