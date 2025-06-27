Кабели из Дедовска — в базе проверенной продукции ИНТИСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания «Термо Нова», производитель систем промышленного электрообогрева, чей завод расположен в г. Дедовск Московской области, получила сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ).
Таким образом, система менеджмента качества «Термо Нова» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и новейшей версии отраслевого стандарта СТО ИНТИ S.QS.7-2024. Предприятие включено в официальный каталог оборудования, услуг и технологий для нефтегазовой отрасли INTI.insights.
По данным на июнь 2025 года, аналогичную процедуру оценки соответствия системы менеджмента качества стандарту СТО ИНТИ успешно прошло 94 компании. Причем около трети из них, включая ООО «Термо-Нова», подтвердили свое соответствие самой актуальной версии документа, утвержденной в сентябре 2024 года. Область сертификации для «Термо Нова» включает проектирование, производство и поставки решений промышленного технологического обогрева и все площадки, на которых осуществляет свою деятельность: офис в Москве, офис в Санкт-Петербурге и завод в Дедовске.
«Качество продукции и соблюдение установленных норм мы рассматриваем как приоритетное направление деятельности нашей компании. Подтверждение соответствия стандарту СТО ИНТИ имеет важное значение для нас как поставщика решений для нефтегазовой промышленности. Этот сертификат свидетельствует о высоком уровне нашего продукта и эффективности производственных процессов», — комментирует Максим Тикунов, генеральный директор «Термо Нова».
Кроме того, мы считаем, что получение указанного сертификата существенно расширяет перспективы дальнейшего роста бизнеса. Наличие подобного подтверждения стало практически необходимым условием для допуска к участию в закупочных процедурах крупнейших игроков нефтегазового рынка. В результате наша компания рассчитывает значительно увеличить число предложений в конкурсах на поставку систем промышленного электрообогрева.
Разработку российских отраслевых стандартов для предприятий топливно-энергетического комплекса в 2020 году начал Институт нефтегазовых технологических инициатив. Эти нормы позволяют оценивать соответствие качества продукции, производственной площадки или системы менеджмента качества требованиям, предъявляемым со стороны заказчиков к поставщикам услуг и оборудования для нефтегазовой отрасли.
Документация, разработанная институтом, основывается на положениях международных стандартов ISO 9001, внутренних нормативных актов ПАО «Газпром» СТО Газпром 9001 и спецификациях Американского института нефти API Spec. Q1. Однако совокупность требований стандартов ИНТИ превышает объемы отдельных указанных документов. Для прохождения процедуры сертификации СТО ИНТИ предприятию необходимы компетенции в области проектирования, организации производственного процесса и контроля качества продукции.
«Термо Нова» благодарит коллег «Института нефтегазовых технологических инициатив» за плодотворное и результативное сотрудничество и продолжит работать над улучшением наших процессов!
Справочно:
«Термо Нова» — новый этап развития «Термон» в России, мирового лидера и создателя отрасли промышленного обогрева. Компания предоставляет комплексные услуги по проектированию, производству, поставке, монтажу и обслуживанию систем промышленного электрообогрева для нефтегазовой отрасли, сохраняя высокий уровень качества, надёжности, соответствуя международным стандартам. Смена наименования с «Термон Евразия» на «Термо Нова» произошла в сентябре 2024 года. Компания приняла участие в выставке «Нефтегаз-2025» уже под новым брендом. В апреле был запущен новый сайт.
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termo-nova
27.06.2514:34:08