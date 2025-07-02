Электродвигатели «ТМХ-Электротеха» для вагонов метро успешно прошли эксплуатационные испытания

Электродвигатели «ТМХ-Электротеха» для вагонов метро успешно прошли эксплуатационные испытанияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
24 асинхронных тяговых электродвигателя ДТА-170 производства «ТМХ-Электротеха» (входит в «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершили эксплуатационные испытания в составе поезда Московского метрополитена.
Тестирование проводилось в течение 8 месяцев на Замоскворецкой линии в электродепо «Сокол». За это время двигатели преодолели более 60 000 километров, подтвердив свою надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
ДТА-170 — разработка «ТМХ Инжиниринг». В 2023 году «ТМХ-Электротех» приступил к освоению производства нового двигателя: была проведена технологическая подготовка и изготовлено 28 опытных образцов, успешно прошедших испытания. В 2024 году конструкторская документация получила литеру О1, и предприятие начало серийный выпуск, сообщает пресс-служба ТМХ.
Производство двигателей для метрополитена ведется в рамках внутрихолдинговой кооперации, что способствует импортозамещению ключевых компонентов подвижного состава.
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Bionysheva_Elena
02.07.2515:50:22