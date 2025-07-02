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Bionysheva_Elena 02 июля 2025, 08:26 36 Производство

Электродвигатели «ТМХ-Электротеха» для вагонов метро успешно прошли эксплуатационные испытания

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 © cs20.pikabu.ru

24 асинхронных тяговых электродвигателя ДТА-170 производства «ТМХ-Электротеха» (входит в «ТМХ-Энергетические решения») успешно завершили эксплуатационные испытания в составе поезда Московского метрополитена.

Тестирование проводилось в течение 8 месяцев на Замоскворецкой линии в электродепо «Сокол». За это время двигатели преодолели более 60 000 километров, подтвердив свою надежность в условиях интенсивной эксплуатации.

ДТА-170 — разработка «ТМХ Инжиниринг». В 2023 году «ТМХ-Электротех» приступил к освоению производства нового двигателя: была проведена технологическая подготовка и изготовлено 28 опытных образцов, успешно прошедших испытания. В 2024 году конструкторская документация получила литеру О1, и предприятие начало серийный выпуск, сообщает пресс-служба ТМХ.

Производство двигателей для метрополитена ведется в рамках внутрихолдинговой кооперации, что способствует импортозамещению ключевых компонентов подвижного состава.

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Источник: t.me

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ТМХ-Электротех
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.07.2515:50:22

    Асинхронные тяговые двигатели — было время что доминировали зарубежные, а теперь повсеместно ставят свои!!!

    #1303112
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