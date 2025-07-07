В Московской области открылась поликлиника после реконструкции

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В календаре жителей залинейной части города Раменское отметился знаковым событием — открытием поликлиники.

Медучреждение полностью соответствует региональному стандарту «Наша поликлиника», который включает оснащенность здания, комфорт, функциональность и благоустройство территории. Мощность данной поликлиники составит 250 посещений в смену (150 посещений для взрослого и 100 посещений для детского населения).

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Заведующей новой поликлиникой назначена врач-терапевт Наталья Ерохина. Для качественной диагностики и лечения в учреждении установлены аппарат УЗИ, высококачественное медицинское оборудование в кабинетах отоларинголога и офтальмолога, а также электронные табло для удобства ожидания приема. Предусмотрены раздельные входы для взрослых, детей и пациентов с признаками ОРВИ, а также созданы все необходимые условия для маломобильных граждан. Открытия нового здания с нетерпением ждали местные жители. С сегодняшнего дня поликлиника официально работает и уже принимает пациентов.

© mz.mosreg.ru

Для удобства жителей предусмотрена возможность электронной записи на прием через портал Госуслуги и информационные терминалы в холле.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

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