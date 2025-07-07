«Свеза» разработала уникальную поисковую систему

Лесопромышленная группа «Свеза» совместно с Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создала инновационную поисковую систему для анализа перспективных технологий переработки балансовой древесины. Новая база поможет сотрудникам предприятия в поиске новых решений и создании инновационных продуктов.

Проект стал частью реализации одного из ключевых приоритетов стратегии развития компании — максимально эффективного использования древесного сырья на всех этапах производственного цикла.

Балансовая древесина традиционно используется в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве древесных плит (ДСП, МДФ) и топливных гранул (пеллет), но не подходит для производства фанеры. Однако «Свеза», как крупный заготовитель леса, стремится найти альтернативные способы переработки сырья.

Чтобы минимизировать остатки производства и создавать новые коммерческие продукты сотрудники центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), который базируется на площадке петербургского комбината «Свеза», обратились в ИТМО. Команде вуза было предложено проанализировать мировой научный опыт и найти технологии, которые еще не внедрены на производстве, но имеют потенциал для коммерциализации.

Для решения этой задачи специалисты университета разработали поисковую систему. Аналогов этому подходу в мире пока не было: с помощью искусственного интеллекта система обучена на массиве из 20 тыс. научных публикаций, начиная с 1889 года, которые посвящены переработке березовой и осиновой древесины, исключая традиционные методы.

База позволяет искать и фильтровать данные по ряду параметров: уровню технологической готовности (TRL), году публикации, методу переработки и конечному продукту. Результаты анализа сопровождаются интерактивными графиками —от динамики публикаций до взаимосвязей между технологиями и продуктами.

«Раньше анализ таких данных требовал месяцы ручной работы. Теперь мы можем за несколько кликов найти перспективные решения и оценить их потенциал. Наша цель — не только эффективно использовать древесину, но и создать новые экологичные продукты. Этот проект — важный шаг к экономике замкнутого цикла в лесопромышленной отрасли», — подчеркнула Анна Бушуева, руководитель направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) компании «Свеза».

Команда «Свезы» уже приступила к работе с базой, чтобы выбрать наиболее перспективные технологии. Далее планируется сотрудничество с мировыми научными институтами для адаптации найденных решений и внедрения их в производство.

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«Свеза» — один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейший в России производитель картона и бумаги из осины, а также мировой лидер по выпуску березовой фанеры. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинаты, а также три крупных предприятия по выпуску картонной упаковки и специализированной бумаги в России. Кроме того, группа включает ряд структур, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт») и развитием технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»). Широкий портфель высококачественной продукции разработан с учетом индивидуальных требований клиентов. Решения «Свезы» ценят в десятках стран мира за высокое качество, уникальность и персональный подход. Их используют в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, в производстве транспорта, при создании мебели, упаковочных материалов, полиграфии и т. д. https://www.sveza.ru

Татьяна Шишкина,

пресс-служба комбината «Свеза»

в Санкт-Петербурге

Тел.: +7(921)891-73-74

E-mail: tb.shishkina@sveza.com

www.sveza.ru

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