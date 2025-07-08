Компания «СиСорт» использует искусственный интеллект в своем оборудовании

Телевизионная компания «Вести Алтай» выпустила сюжет об использовании искусственного интеллекта на заводах. Съемки прошли на производстве компании «СиСорт». Журналист Леонид Хиль рассказал, как новые технологии позволяют улучшить то, что делают люди. Приводим ниже текст сюжета и предлагаем посмотреть видео — https://vkvideo...7065_456239283.

В Алтайском крае железный ум пустили в нужное русло. Начали постепенно внедрять на заводах. «CиСорт» производит фотосепараторы, которые разделяют фракции сыпучих смесей, например, крупы. Если раньше оператор машины настраивал все параметры вручную (цвет, форму примесей), то сейчас ему нужно лишь нажать кнопку.

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— Сыпется сплошной поток зерен, специальные камеры с искусственным интеллектом анализируют этот поток, находят негодные объектики и струйками воздуха механизм их удаляет. Поток зерна сыпется со скоростью 3-4 метра в секунду, это очень быстро, и, тем не менее, машина успевает, — рассказывает руководитель отдела разработок «СиСорт» Евгений Галкин.

Но искусственный интеллект тоже нужно обучать. Его, что называется, кормят фотографиями хорошего и некачественного сырья. Задача — каждое зерно отнести к определенному типу.

На этом производстве программное обеспечение пишут местные IT-сотрудники.

В фотосепараторах — десятки режимов работы. К примеру, чтобы отделить хорошую гречку от некачественной — это один режим. Отделить гречку от камней — это второй.

Алтайские умные машины можно найти буквально по всему миру.

— Мы единственные производим фотосепараторы в России. Мы производим и поставляем их по всей России, начиная от Калининграда до Владивостока, и даже в Комсомольск-на-Амуре, и в 32 страны мира", — рассказал руководитель отдела снабжения «СиСорт» Юрий Заплетнев.

Работу всех фотосепараторов видно в специальном приложении, которое тоже создали в компании «СиСорт». Если машина работает неправильно, специалисты могут позвонить даже в другую страну и сообщить о неполадках.

— Сбор данных помогает нам в том числе консолидировать информацию обо всех машинах, которые эксплуатируются, и, тем самым, используя эти данные, усовершенствовать машину как технически, так и программную часть, — подчеркнул Евгений Галкин.

Российская компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Лидер страны по объемам продаж собственных фотосепараторов. Завод «СиСорт» расположен в Барнауле Алтайского края. Подразделения компании работают также в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Фотосепараторы «СиСорт» создавались для очистки растущих в России культур от присутствующих тут засорителей, чтобы жители страны могли потреблять вкусную и полезную пищу. Сейчас «СиСорт» обслуживает более полтора тысяч фотосепараторов, в том числе обеспечивает их расходными материалами и запчастями. Компания также производит надежное транспортное оборудование — нории, конвейеры, транспортеры.

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