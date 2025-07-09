В Марий Эл открылся Эндокринологический центр после капремонта

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8 июля 2025 года в Республиканской клинической больнице Марий Эл начал работу модернизированный Эндокринологический центр. Капитальный ремонт и переоснащение помещений позволили создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

На реконструкцию и закупку оборудования из бюджета региона было направлено около 23 млн рублей. В центре оборудованы 35 круглосуточных и 4 дневных койки, палаты повышенной комфортности, специализированные кабинеты, в том числе для занятий Школы сахарного диабета и лечения диабетической стопы. Также создана доступная среда для маломобильных пациентов.

Основная задача центра — повышение качества медицинской помощи людям с сахарным диабетом, профилактика осложнений и работа с факторами риска: гипертонией, ожирением, гиподинамией и повышенным холестерином, сообщает пресс-служба Правительства Республики Марий Эл.

Обновление центра позволит улучшить раннюю диагностику, лечение и реабилитацию пациентов, что в перспективе должно снизить уровень заболеваемости диабетом и его тяжелых последствий в регионе.

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