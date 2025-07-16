В Московской области открылась новая детско-взрослая поликлиника

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В Котельниках начала работу новая детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену, из них 330 взрослых и 70 детей. Поликлиника построена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Модернизация первичного звена».

Важно уделять внимание первичному звену, так как это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для населения региона. Сегодня в Котельниках начала работу новая детско-взрослая поликлиника. Она полностью укомплектована высококвалифицированными специалистами, а также медицинским оборудованием. В том числе, в новой поликлинике установлены КТ- и рентген-аппараты, флюорограф и другая тяжелая медтехника. Благодаря открытию новой поликлиники, качественную медицинскую помощь сможет получать 41 тыс. жителей округа.

© mz.mosreg.ru

В поликлинике уже ведут прием педиатры и терапевты. В ближайшее время запустят в работу тяжелое медоборудование, а также начнут прием пациентов узкопрофильные специалисты — взрослые и детские неврологи, офтальмологи, кардиологи, оториноларингологи, эндокринологи, стоматологи и другие. Оборудованы кабинет неотложной медицинской помощи для взрослого и детского населения и отделение медицинской профилактики для взрослого населения.

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

© mz.mosreg.ru

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