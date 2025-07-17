Южноуральское предприятие запустило производство премиальной линейки гусениц

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Завод «Техтрон» (входит в Союз машиностроителей России) вышел на принципиально новый уровень качества продукции: предприятие запустило серию гусениц и цепей премиум-класса, специально разработанных для эксплуатации в суровых условиях, где обычные комплектующие быстро выходят из строя.

Перед запуском была проведена аналитическая работа — инженеры компании проанализировали отзывы потребителей и сделали вывод, что многие клиенты сталкиваются с необходимостью частой замены комплектующих из-за тяжёлых условий эксплуатации, а это ведет к простоям техники и потере денег. Обычные гусеницы часто не выдерживают нагрузок, связанных с работой на каменистых почвах, влажных песках и при высоких температурах.

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Учитывая данные аналитики, «Техтрон» создали продукт совершенно нового уровня надёжности и эффективности, используя технологические инновации на всех уровнях выпуска продукции.

«Наши расчёты показывают, что стоимость одного моточаса эксплуатации снижается минимум на 30% по сравнению с традиционными решениями. За счёт увеличения ресурса работы на 130% машины смогут дольше оставаться в строю без дорогостоящего ремонта и простоев, а это прямая экономия денег», — комментируют на заводе.

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