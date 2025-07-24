Балтийский завод ОСК установил главный распределительный щит на атомный ледокол «Чукотка»
На Балтийском заводе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) завершён важный этап строительства атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220 — на судно установлен главный распределительный щит (ГРЩ). Этот элемент является ключевым в энергосистеме ледокола, обеспечивая электропитание всего бортового оборудования.
Монтаж восьмисекционного щита массой 14,5 тонн выполнили специалисты завода с использованием кранового оборудования и специальной такелажной оснастки. Это уже второй ГРЩ на судне — первый был смонтирован ранее в этом году.
Следующим этапом станет подготовка к швартовным испытаниям, в ходе которых проверят работоспособность всех систем ледокола, включая энергетическую. Во время испытаний ГРЩ будет запитан от береговых источников, а в ходе эксплуатации — от судовых генераторов, сообщают в ОСК.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220, к которым относится «Чукотка», предназначены для проводки судов в Арктике и работы в условиях тяжёлых льдов.
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