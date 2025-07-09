Сборная России третий год подряд завоевывает Гран-при Международной научной физической олимпиады⁠⁠

Российские школьники получили пять медалей и завоевали Гран-при турнира ISPhO-2025, подтвердив статус одной из сильнейших команд мира.

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Золотых медалей удостоены школьники из Долгопрудного (Московская область):

Серафим Бунин;

Денис Романов;

Антон Торощин.

Серебряные награды получили:

Алена Резникова, Москва;

Вадим Рыбаков, Санкт-Петербург.

Сборная России третий год подряд удостаивается высшей награды олимпиады — кубка Гран-при. Кроме того, на этот раз Денис Романов стал абсолютным победителем. Золото в командном зачете получила сборная Казахстана, серебро — у Беларуси, бронза — у Малайзии.

© edu.gov.ru

Наши ребята сильны не только в международных предметных олимпиадах, но и в творчестве: музыке, живописи, хореографии и театре. Например, только за 2024 год ученики московских школ искусств завоевали 10 тысяч наград, в том числе более 280 Гран-при на конкурсах в Андорре, Австрии, Беларуси, Болгарии, Испании, Китае, Кипре, Нидерландах, США, Швейцарии и других странах.

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