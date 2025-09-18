Первые 9 районов Иркутской области приступили к уборке масличных культур: рапса и льна. В настоящее время обмолочено 3,6 тысяч га, с которых получено 6,2 тысяч тонн маслосемян. Всего в этом году из числа основных масличных культур аграриям Приангарья предстоит собрать 158 тысяч тонн рапса, 10,5 тыс. тонн сои и 9,2 тысяч тонн льна. Уже не первый год аграрии региона делают ставку на масличные. Во-первых, эти культуры высокомаржинальные и экспортоориентированные, а во-вторых, в Приангарье действуют несколько крупных заводов по переработке рапса и сои, которым необходимы достаточные объемы сырья для бесперебойной работы. Вместе с уборочной кампанией в регионе начали работу и новые мощности по по переработке масличных культур в ООО «Сиб-Агро ОЙЛ» и ООО «Иркутский Масложиркомбинат».

ООО «Сиб-Агро ОЙЛ» построил в Тулуне завод по переработке масличных культур.

Завод ООО «Сиб-Агро ОЙЛ» построен в Тулуне в рамках инвестпроекта по созданию на территории Иркутской области объектов агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций 650 млн рублей. Предприятие создало 50 новых рабочих мест. Проектная производственная мощность цеха — 26,8 тыс. тонн рапсового масла и 33,7 тыс. тонн рапсового жмыха ежегодно. Предприятие будет перерабатывать не только собственную продукцию, но и принимать сырьё от других производителей Тулунского района и близлежащих территорий.

В связи с переориентацией аграриев региона на более рентабельные и экспортно ориентированные культуры увеличивается рост посевных площадей под соей и рапсом, масло которых сейчас является одним из самых востребованных на мировом рынке. Область заинтересована в глубокой переработке, выпуске готовой продукции, потому что стоит задача уменьшить долю экспорта необработанного сырья.

Развиваться предприятие стало пять лет назад, помогли с оформлением земель, теперь ООО «Сиб-Агро ОЙЛ» работает не только в Братском районе, но и в Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском и Иркутском. Большая поддержка от регионального правительства — программы по приобретению и обновлению техники и оборудования. В настоящее время, после открытия цеха у предприятия в планах за три года увеличить объём продукции до 100 тыс. тонн в год, в течении пяти лет строительство и запуск элеватора на 80 тыс. тонн в который войдут два зерносушильных комплекса.

ООО «Иркутский Масложиркомбинат» открыл цех по глубокой переработке сои.

Реконструкция цеха проведена в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Приангарья объектов агропромышленного комплекса. Общий объём инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Новые мощности, запущенные в рамках технического перевооружения цеха по глубокой переработке масличных культур, откроют для региона дополнительные возможности по качественной очистке маслосемян. Производительная мощность оборудования составляет 750 тонн семян в сутки.

На новом высокотехнологичном оборудовании, которое направлено на снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду, ядро сои автоматически отделяется от шелухи, повышая уровень белка в конечном продукте. Цель — не только собирать хороший урожай, но и наращивать его переработку. За последние пять лет сбор сои вырос почти в 6 раз. Только в этом году прогнозный валовый сбор этой культуры составит 10,5 тыс.тонн, что является абсолютным рекордом за всю историю Приангарья.

В прошлом году в Иркутской области с 102,3 тысяч га было собрано 155,5 тысяч тонн масличных культур. В этом году с площади 113,1 тысяч га в регионе планируют собрать в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.