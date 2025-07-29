Очередная уникальная техника прошла сдаточные испытания и принята заказчиком
АО «Ярославский речной порт» в рамках импортозамещения произвёл поставку и сдаточные испытания очередного земснаряда-амфибии собственной разработки серии ЯРП-600 «Лангуст» заказчику в Новосибирской области. Это уникальная многофункциональная машина является полным аналогом западного дноуглубительного земснаряда Watermaster. Следует отметить, что это уже второй земснаряд-амфибия поставленный этому заказчику. Земснаряд являемся самодвижущейся специализированной техникой, передвигающейся как по суше, так и по воде, предназначен для выполнения очистительных работ (очистки дна и берегов водоемов, каналов, рек, шламонакопителей, золоотвалов,хвостохранилищ, иных промышленных накопителей) с помощью сменного навесного оборудования (погружной насос с гидроразмывом, ковш, грабли и пр.)
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