Ростех передал региональным авиакомпаниям десять новых Ми-8

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал десять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 для пяти российских авиакомпаний. Воздушные суда Казанского вертолетного завода улучшат транспортную доступность регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где будут выполнять рейсы в том числе в сложных климатических условиях.

Ключи от техники были переданы представителям авиакомпаний во время торжественной церемонии на Казанском вертолетном заводе. С предприятия вертолеты отправятся к местам базирования в регионы.

«Переданные машины произведены в рамках контракта холдинга „Вертолеты России“ и ГТЛК на поставку 86 вертолетов Ми-8МТВ-1. Все авиаперевозчики, которые сегодня получили новую технику, являются нашими давними и надежными партнерами. Они работают в регионах с очень непростыми климатогеографическими условиями, где вертолеты, без преувеличения, незаменимы. Убежден, что новые „восьмерки“ сыграют важную роль в повышении транспортной доступности удаленных территорий, обеспечении их жителей своевременной медицинской помощью, что для нас, как для производителя, крайне важно», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Салон каждого переданного Ми-8 оснащен 23 сиденьями, также в них подготовлены места под установку медицинских модулей. Помимо прочего, специалисты КВЗ доработали машины для установки внешней подвески, расширив их возможности по транспортировке грузов, а также медицинской и аварийной эвакуации.

«Сегодня ГТЛК является квалифицированным заказчиком гражданских вертолетов. Наша льготная лизинговая программа крайне востребована. Объем заказов вертолетов в ГТЛК вырос в три раза. Для нас важно совместно с нашими партнерами принимать участие в решении региональных социально значимых задач — нужд санитарной авиации, аварийно-спасательных работ, тушении лесных пожаров. Чем больше новой техники поступает в регионы, тем оперативнее происходит улучшение транспортного сообщения между селами и районными центрами, наращиваются объемы перевозок пассажиров, багажа и грузов. Решаются задачи по обеспечению транспортной доступности населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных арктических районах, где авиация является единственным видом транспортного сообщения в любое время года», — сообщил генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих.

По два новых воздушных судна получили пять авиаперевозчиков. Машины переданы ключевому региональному эксплуатанту Якутии — авиакомпании «Полярные авиалинии», а также авиакомпании «Тайга», выполняющей полеты в Сахалинской области, в том числе и на морские буровые установки. Два вертолета получило авиапредприятие «Ельцовка», выполняющее рейсы в Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Также ключи от винтокрылых машин переданы Стрежевскому авиапредприятию, которое работает в Камчатском крае и выполняет авиационные работы по всему полуострову. Еще две «восьмерки» предназначены для авиакомпании «ЧукотАВИА» — они обеспечат поддержание регулярного авиационного сообщения в Чукотском автономном округе.

«"Полярные авиалинии» — крупнейший эксплуатант вертолетной техники на Дальнем Востоке. Наш парк включает 26 вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, которые выполняют социально значимые перевозки, участвуют в медицинских эвакуациях, охране лесов и поисково-спасательных операциях. С 2017 года мы активно обновляем технику: уже приобрели семь новых Ми-8МТВ-1 с улучшенными характеристиками, что особенно важно для работы в условиях Крайнего Севера. А сейчас, в год 100-летия авиации Якутии, получаем еще два вертолета по льготной лизинговой программе с поддержкой Фонда национального благосостояния. Отдельно благодарим наших стратегических партнеров — Казанский вертолетный завод, холдинг «Вертолеты России» и ПАО «Государственная лизинговая компания» за долгосрочное сотрудничество", — отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Семен Винокуров.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 могут оснащаться дополнительными наружными топливными баками объемом 915 литров каждый. Дополнительные баки увеличивают дальность полета, что актуально для применения воздушных судов в регионах с большой протяженностью территорий.

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