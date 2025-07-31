В Курганской области начали строить новый газобетонный завод
Первую сваю в основание нового завода по производству строительных материалов забили на территории Варгашинского индустриального парка.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, производственный корпус Варгашинского газобетонного завода займет площадь почти 9,5 тысячи кв. м. Завершить строительство планируют в 2026 году. Ожидается, что здесь появятся около 100 рабочих мест.
Первыми на новом заводе запустят линии по выпуску газобетонных блоков и металлической черепицы.
Проект реализуется при поддержке правительства Курганской области — на него выделено 300 миллионов рублей в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Ещё как минимум столько же инвестирует сам резидент парка и территории опережающего социально-экономического развития — ООО «Варгашинский газобетонный завод». По предварительным оценкам резидента, ежегодные налоговые отчисления от деятельности завода составят не менее 100 миллионов рублей.
Это второй завод, возводимый на территории Варгашинского индустриального парка. Первым здесь начали строить предприятие по производству электродвигателей.
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