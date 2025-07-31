«Силовые машины» изготовили оборудование для Вилюйской ГЭС-3

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Ленинградский Металлический завод (в составе АО «Силовые машины») завершил производство и успешно провел испытания ключевых элементов гидротурбины для Вилюйской ГЭС-3, входящей в группу АЛРОСА. Специалисты изготовили направляющий аппарат и рабочее колесо, которые адаптированы к особенностям станции, расположенной на реке Вилюй в Якутии.

В рамках контракта, заключенного в феврале 2023 года, компания разрабатывает и поставляет четвертый гидроагрегат для станции, включая турбину с системой регулирования, гидрогенератор и систему возбуждения. Особенностью проекта стала необходимость обеспечить работоспособность оборудования при непроектных параметрах работы ГЭС, которая пока эксплуатируется с пониженным напором воды.

Инженеры решили сложную техническую задачу, создав рабочее колесо с улучшенными энергетическими и кавитационными характеристиками, что подтвердили модельные испытания. Ввод нового гидроагрегата мощностью 104 МВт увеличит общую мощность станции на 37,5% и обеспечит стабильную выработку электроэнергии даже в маловодные годы, сообщают в Силовых машинах.

Вилюйская ГЭС-3 является второй ступенью каскада гидроэлектростанций. После запуска четвертого агрегата будет завершено строительство станции и выведен на проектную мощность весь энергетический комплекс.

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