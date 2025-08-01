Кингисепский машзавод освоил литьё высокопрочного кобальт-хромового сплава
В литейном цехе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) на площадке «Зимитицы» провели опытную плавку и заливку сплава стеллит 6. Сплав на основе кобальта с добавлением хрома, вольфрама и углерода отличается высокой коррозионной стойкостью и жаропрочностью, способен выдерживать экстремальное химическое воздействие.
Стеллит 6 используется, в частности, в изготовлении нефтегазового оборудования для его защиты от агрессивных веществ. В машиностроении сплав применяют в производстве лопаток турбин, валов и зубчатых передач. Это существенно увеличивает срок службы деталей за счет их меньшего износа даже в режиме максимально интенсивной эксплуатации.
Обычно стеллит наносится методом наплавки, но на деталях с небольшим внутренним диаметром это невозможно. Поэтому специалисты КМЗ для опытной заливки сплава использовали горячую форму из жидкого стекла с высокой термостойкостью. Испытание технологии прошло успешно.
Освоение выплавки стеллита 6 позволит КМЗ уже в ближайшее время предложить заказчикам широкий спектр деталей, полностью или частично сделанных с применением этого сплава. Здесь изготовить их могут как по чертежам, так и по оригиналам изделий с разработкой специальной конструкторской документации.
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