Во Владимирской области газифицированы 10 населенных пунктов

Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительные газопроводы общей протяженностью 72 км для газификации сел Григорово, Верхозерье, Урваново, Репино, деревень Кориково, Старинки, Шохино, Анохино, Елино и Усад Меленковского района Владимирской области.

Новые сети, построенные в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг., создали техническую возможность для газификации 1,1 тыс. домовладений.

К настоящему времени в десяти населенных пунктах к газовым сетям подключено 70 домовладений. На газовое отопление также переведены пять социальных объектов в деревне Усад, селах Григорово и Урваново.

«Это наиболее крупный проект, реализованный в Меленковском районе в рамках пятилетней программы газификации. Всего в прошлом и текущем годах в районе впервые газифицированы 20 населенных пунктов, что создало условия для подачи сетевого топлива в более чем 2 тыс. домовладений», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

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