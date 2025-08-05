В Ростовской области запущен завод по производству кормов для домашних животных

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В Азовском индустриальном парке в Ростовской области состоялось торжественное открытие нового высокотехнологичного завода компании Технофудпро, специализирующегося на производстве кормов для домашних животных. Проект реализован с инвестициями более 100 млн рублей и позволит региону увеличить объемы выпуска качественной и доступной продукции для владельцев питомцев.

Как сообщается на сайте Технофудпро, площадь нового предприятия составляет 1 гектар, из которых 3000 м² отведено под производственный цех. Завод оснащен современным оборудованием, соответствующим экологическим стандартам, и на первом этапе сможет выпускать более 4500 тонн готовой продукции в год.

Уже в 2026 году планируется запуск второй линии, которая увеличит мощность до 6000 тонн ежегодно.

Производственный процесс контролируется командой опытных инженеров, технологов, ветеринаров и управленцев, имеющих успешный опыт реализации аналогичных проектов. Компания сотрудничает с ведущими российскими поставщиками сырья, что гарантирует высокое качество продукции.

На заводе будут производиться собственные бренды под названием Cult Pets, Smart Menu, «Хвостатые истории», а также корма под частными марками (СТМ) для других компаний. Акцент делается на использование отечественных ингредиентов и строгий контроль качества на всех этапах производства.

Генеральный директор компании Денис Прошкин отметил: «Открытие завода — это не просто рост мощностей, а стратегический шаг. Мы хотим, чтобы качественные и доступные корма для питомцев производились в России, с акцентом на местное сырьё. Санкционные ограничения стали для нас стимулом к развитию: сегодня мы запускаем современное, экологичное производство, ориентированное на потребности рынка».

Завод создаст новые рабочие места и поспособствует развитию агропромышленного комплекса Ростовской области. Локализация производства укрепит позиции компании на рынке, обеспечит стабильные поставки продукции и снизит зависимость от импорта.

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