Электробус «Синара-6253» начал тестовые поездки в Санкт-Петербурге

© t.me

Новый электробус впервые вышел на улицы города после презентации на фестивале «Транспортфест». Машина полностью собрана из российских комплектующих и сочетает экологичность с современным комфортом для пассажиров.

В тестовом режиме электробус будет работать на маршруте № 19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до «Чернышевской». Транспорт может проехать до 240 км без подзарядки, поддерживает ночную зарядку и оснащён низкопольной конструкцией для удобства маломобильных граждан, сообщили в СТМ.

Салон оборудован климат-контролем, USB-разъёмами и электронными информационными табло. Испытания продлятся до конца октября, чтобы проверить работу электробуса в разных погодных условиях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈