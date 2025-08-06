Электробус «Синара-6253» начал тестовые поездки в Санкт-Петербурге
Новый электробус впервые вышел на улицы города после презентации на фестивале «Транспортфест». Машина полностью собрана из российских комплектующих и сочетает экологичность с современным комфортом для пассажиров.
В тестовом режиме электробус будет работать на маршруте № 19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до «Чернышевской». Транспорт может проехать до 240 км без подзарядки, поддерживает ночную зарядку и оснащён низкопольной конструкцией для удобства маломобильных граждан, сообщили в СТМ.
Салон оборудован климат-контролем, USB-разъёмами и электронными информационными табло. Испытания продлятся до конца октября, чтобы проверить работу электробуса в разных погодных условиях.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Завершились первые испытания элементов экипажной части тепловоза 2ТЭ35А
Опытный образец рамы двухосной тележки тепловоза 2ТЭ35А, изготовленной на &...ашины» (СТМ) работает совместно с предприятиями-комплектаторами.
-
СТМ начал производство российских дизельных электростанций для «Газпрома»
На заводе СТМ в Санкт-Петербурге запустили производство первых от...абжение стратегических объектов газовой отрасли, сообщает пресс-служба СТМ.
-
В Екатеринбурге к выставке «Иннопром» представили новый трехсекционный трамвай 71-233 «Синара»
Новую разработку уральских инженеров можно увидеть с 7 июля на вы...о. Адаптивная подвеска обеспечивает плавный ход, сообщает пресс-служба СТМ.
Поделись позитивом в своих соцсетях