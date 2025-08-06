В Коврове Владимирской области открыт цех по производству токошинопроводов

© zebra-tv.ru

Производитель промышленного электрооборудования «Мосэлектрощит» ввел новую площадку на предприятии в городе Коврове, а также заложил первый камень в строительство третьего производственного цеха. Инвестор готов вложить в проект около 3 миллиардов рублей.

Автоматизированный цех рассчитан на выпуск 12 тысяч метров токошинопроводов в год. Заложенный большой корпус рассчитан на сборку комплектно-распределительных и низковольтных комплектных устройств. По словам губернатора Авдеева, к 2030 году предприятие планирует трудоустроить ещё 400 человек и выйти на проектную мощность — выпуск до 3 тысяч единиц новой шкафной продукции в год.

Соглашение с ООО «Мосэлектрощит» было подписано на ПМЭФ-2025. Российский производитель комплектного электрооборудования для энергетики и промышленности работает на рынке с 1946 года. Компания реализовала свыше 4 тысяч проектов и более 100 крупных инжиниринговых решений в России и за рубежом. География поставок охватывает Китай, Ирак, Бангладеш, Аргентину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

В Коврове «Мосэлектрощит» работает с 2016 года. Заложенный сегодня двухэтажный производственный корпус со встроенным административно-бытовым блоком площадью 14 тысяч квадратных метров компания намерена построить к концу 2026 года. ООО «Мосэлектрощит» готово инвестировать в реализацию проекта 2,8 миллиарда рублей.

