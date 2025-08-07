Новый земснаряд «Лотос-4» вышел на ходовые испытания
Судостроительный завод «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступил к испытаниям самоходного земснаряда «Лотос-4» проекта
Земснаряд оснащен двумя азимутальными пропульсивными агрегатами, обеспечивающими скорость до 12 км/ч. Судно предназначено для дноуглубительных работ с различными типами грунтов — илом, песком, глиной и гравием. Особенностью проекта стало применение инновационного погружного насоса с приводом от дизельного двигателя через поворотный редуктор, что повышает эффективность и безопасность работ.
«Лотос-4» имеет длину 50 метров, ширину 11.88 метров и способен разрабатывать грунт на глубинах от 2 до 10 метров с производительностью 900 кубометров в час. Судно построено по контракту с ГТЛК в рамках государственной программы оснащения водных путей России современным техническим флотом, сообщили в ОСК.
Это уже третий земснаряд в серии из четырех судов, два из которых уже переданы заказчику. После завершения испытаний «Лотос-4» будет передан администрации одного из бассейнов внутренних водных путей страны.
