Новый земснаряд «Лотос-4» вышел на ходовые испытания

© aoosk.ru

Судостроительный завод «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступил к испытаниям самоходного земснаряда «Лотос-4» проекта 93.159.1. Специалисты проверяют работу двигателей, маневренность, ходовые характеристики, а также системы навигации и жизнеобеспечения судна.

Земснаряд оснащен двумя азимутальными пропульсивными агрегатами, обеспечивающими скорость до 12 км/ч. Судно предназначено для дноуглубительных работ с различными типами грунтов — илом, песком, глиной и гравием. Особенностью проекта стало применение инновационного погружного насоса с приводом от дизельного двигателя через поворотный редуктор, что повышает эффективность и безопасность работ.

«Лотос-4» имеет длину 50 метров, ширину 11.88 метров и способен разрабатывать грунт на глубинах от 2 до 10 метров с производительностью 900 кубометров в час. Судно построено по контракту с ГТЛК в рамках государственной программы оснащения водных путей России современным техническим флотом, сообщили в ОСК.

Это уже третий земснаряд в серии из четырех судов, два из которых уже переданы заказчику. После завершения испытаний «Лотос-4» будет передан администрации одного из бассейнов внутренних водных путей страны.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈