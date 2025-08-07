Роснано осуществил первую поставку гибких солнечных модулей в Белоруссию

© rusnano.com

Фотоэлектрические модули SteelSun Si-HJT 320 Вт применены для резервного энергоснабжения дата-центра. Объекту ИТ‑инфраструктуры требовалось энергонезависимое решение с минимальной нагрузкой на плоскую кровлю.

Гибкие солнечные панели выполняются из гетероструктурной технологии, что позволяет сочетать:

Высокую эффективность даже при рассеянном свете;

Стабильную работу при перепадах температур;

Малый вес и гибкость — минимум нагрузки на кровлю;

Бескаркасный монтаж, снижающий ветровую нагрузку.

Независимая система питания регулирует подачу энергии от солнечных панелей к аккумуляторам и предотвращает разряд.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈