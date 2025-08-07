Роснано осуществил первую поставку гибких солнечных модулей в Белоруссию
Фотоэлектрические модули SteelSun Si-HJT 320 Вт применены для резервного энергоснабжения дата-центра. Объекту ИТ‑инфраструктуры требовалось энергонезависимое решение с минимальной нагрузкой на плоскую кровлю.
Гибкие солнечные панели выполняются из гетероструктурной технологии, что позволяет сочетать:
- Высокую эффективность даже при рассеянном свете;
- Стабильную работу при перепадах температур;
- Малый вес и гибкость — минимум нагрузки на кровлю;
- Бескаркасный монтаж, снижающий ветровую нагрузку.
Независимая система питания регулирует подачу энергии от солнечных панелей к аккумуляторам и предотвращает разряд.
