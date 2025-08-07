Завод «ПУЛЬС» первым в России сертифицировал 4-створчатые противопожарные двери для лифтовых шахт

Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» первый в России сертифицировал уникальные четырёхстворчатые противопожарные двери для лифтовых шахт с пределом огнестойкости EI-60. Это решение открывает новые возможности для обеспечения безопасности на промышленных и коммерческих объектах, а также в торговых комплексах и культурно-досуговых учреждениях с массовым пребыванием людей.

Новая разработка способна выдерживать прямое воздействие открытого пламени и продуктов горения в течение 60 минут, обеспечивая надёжную защиту от распространения пожара. Особую актуальность эти двери приобретают для промышленных предприятий (прежде всего, нефтегазового и химического профиля), логистических и коммерческих объектов, оснащённых высокопроизводительными и габаритными подъёмными механизмами, а также общественных пространств с массовым пребыванием людей (в том числе, театров, концертных залов и пр.).

Принцип действия основан на сдерживании распространения огня между уровнями здания. Если возгорание происходит на одном из этажей, двери предотвращают проникновение пламени и горячих газов в лифтовую шахту, защищая другие этажи здания.

Хотя принцип создания огнестойких дверей хорошо известен в отрасли, российские производители прежде не применяли его для конструкций столь значительных размеров. Впервые в стране разработаны горизонтально-раздвижные четырёхстворчатые двери центрального телескопического открывания с классом огнестойкости EI-60. Эти изделия, доступные для проёмов шириной от 1600 до 2900 мм и высотой от 2000 до 3000 мм, теперь позволяют оснащать противопожарной защитой лифты грузоподъёмностью от 3 тонн и более, что открывает новые возможности для обеспечения безопасности на промышленных и коммерческих объектах.

Продуманный конструктив обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, сохраняя целостность дверей даже при экстремальных температурах. Дополнительную защиту от перегрева обеспечивает запатентованный теплоизоляционный материал, состав которого остается коммерческой тайной завода. Двери доступны в двух вариантах исполнения: крашеные или облицованные нержавеющей сталью AISI 304.

«Чем больше дверь, тем сложнее добиться равномерного распределения тепловой нагрузки и обеспечить целостность в течение нормированного времени горения. Нам удалось не только решить эту задачу, но и создать продукт, который будет служить десятилетиями», — ометил Артём Козлов, заместитель генерального директора завода «ПУЛЬС».

Разработка прошла всесторонние испытания в аккредитованной лаборатории, где специалисты подвергали конструкцию интенсивному тепловому воздействию в течение 60 минут. С помощью термопар (датчиков температуры), закреплённых на створках, фиксировались критические параметры. Результаты превзошли ожидания: даже при длительном контакте с открытым пламенем температура внутренней поверхности не превысила 300 °C, что в полной мере соответствует международным стандартам пожарной безопасности. В том числе — Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

О заводе «ПУЛЬС»:

Завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) — российский производитель подъёмного оборудования. Предприятие специализируется на создании уникальных лифтовых систем «под ключ» для промышленных предприятий, складских комплексов и спецобъектов. Завод производит сложные, тяжелые лифты (грузоподъемностью от 3 до 10 тонн), взрывозащищенные лифты, специализированные лифты для сейсмоопасных регионов России, фуникулеры и др. Большая часть конструкторских решений завода «ПУЛЬС» является уникальной и защищена патентами.

