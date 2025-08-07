Новейший ВК-650 В. Всё о новом российском двигателе и его применении

Вертолётная отрасль России готовится к обновлению: «Ансат» впервые в воздухе с двигателями ВК-650 В, а Кизлярский электромеханический завод приступил к наземным испытаниям первого летного образца легкого вертолета АП-55.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:20 — на Казанском вертолетном заводе стартовали летные испытания импортозамещенной версии вертолета «Ансат»

1:06 — о двигателе ВК-650В

1:31 — новый турбогенератор на базе двигателя ВК-650В

2:23 — на «Ансате» произведена замена ряда критически важных систем на отечественные аналоги

3:03 — конкурс на проведение работ по импортозамещению и улучшению характеристик «Ансата»

3:46 — в гражданской авиации России эксплуатируется 60 «Ансатов»

4:04 — первые «Ансаты» на Крайнем Севере

4:43 — КЭМЗ приступил к наземным испытаниям первого летного образца легкого вертолета АП-55

5:27 — об АП-55

5:56 — вертолеты КЭМЗ были представлены в июне текущего года на площадке МИД России

6:29 — о востребованности АП-55 и цене вертолета

7:19 — нишу многоцелевых легких транспортных вертолетов в России займет Ми-34М1

8:09 — финансовый директор концерна КЭМЗ Ахмат Ахматов о двигателе для АП-55

9:01 — об экспорте АП-55

