В Удмуртии открыли третью очередь молочно-товарной фермы на 600 голов
Фото Александр Бречалов © milknews.ru
6 августа в селе Сосновка Шарканского района состоялось открытие нового корпуса молочно-товарной фермы АО «Ошмес». Это уже третья очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 600 голов дойного стада.
Сосновская МТФ производит 35% всего молока района, а суточные надои превышают плановые показатели: при ожидаемых 30 тоннах в сутки сейчас реализуется 38 тонн. Общий объем производства и реализации молока по хозяйству превышает 100 тонн в день. По итогам первого полугодия 2025 года предприятие вошло в тройку крупнейших производителей молока в Удмуртии, сообщает информагенство «Молочные новости».
Параллельно со строительством новых корпусов на ферме возводится современный доильно-молочный блок, а в перспективе запланирован запуск еще более масштабного проекта. Первая очередь комплекса открылась в сентябре 2022 года, вторая — в октябре 2024-го. Производство оснащено доильным залом «Европараллель» на 25×2 места и телятниками для полного цикла выращивания молодняка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Ижевские оружейники создали новые грозные БПЛА
Ланцет «Плохая новость для украинских воздушных сил». С та...евска могут работать на таком расстоянии, подтверждается видеосъемкой.
-
Они возвращаются. Заводы вместо ТРЦ
В Ижевске третий торгово-развлекательный центр изымают под серийное пр...ряжение компании «Аэроскан» и были превращены в цеха.
-
«Калашников Политех» стартует в Удмуртии
АО «Концерн «Калашников» и Министерство образования ...м и профессиям на предприятиях концерна «Калашников».
Поделись позитивом в своих соцсетях