В Удмуртии открыли третью очередь молочно-товарной фермы на 600 голов

Фото Александр Бречалов © milknews.ru

6 августа в селе Сосновка Шарканского района состоялось открытие нового корпуса молочно-товарной фермы АО «Ошмес». Это уже третья очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 600 голов дойного стада.

Сосновская МТФ производит 35% всего молока района, а суточные надои превышают плановые показатели: при ожидаемых 30 тоннах в сутки сейчас реализуется 38 тонн. Общий объем производства и реализации молока по хозяйству превышает 100 тонн в день. По итогам первого полугодия 2025 года предприятие вошло в тройку крупнейших производителей молока в Удмуртии, сообщает информагенство «Молочные новости».

Параллельно со строительством новых корпусов на ферме возводится современный доильно-молочный блок, а в перспективе запланирован запуск еще более масштабного проекта. Первая очередь комплекса открылась в сентябре 2022 года, вторая — в октябре 2024-го. Производство оснащено доильным залом «Европараллель» на 25×2 места и телятниками для полного цикла выращивания молодняка.

