Челябинская компания начала серийный выпуск импортозамещающей машины-амфибии

© bfm74.ru

ООО «Уральский судостроительный завод земснарядов и маломерных судов технического флота» (УСЗМФ), работающий под брендом «Верфер», запустил серийное производство «Универсального амфибийного комплекса». Собственная разработка южноуральского предприятия предназначена для проведения дноуглубительных работ, очистки водоемов, добычи песка и ила. По ряду функций машина превосходит зарубежные аналоги, с помощью которых ранее проводили, в том числе, очистку реки Миасс в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома региона.

«Идея амфибийного комплекса не нова. С 90-х годов на отечественном рынке присутствовали модели только одного производителя — из Финляндии. Спрос на них постоянно возрастал, и мы решили разработать собственную модель. На реализацию проекта ушло семь лет. Процесс тормозило отсутствие должного финансирования, поскольку заказчики не хотели вкладывать большие деньги в проектирование и изготовление прототипа, ведь на рынке был готовый продукт, пусть и иностранный. Сдвиг произошел в 2022 году после введения западных санкций», — рассказывает генеральный директор ООО «УСЗМФ» Александр Толмачев.

Новый комплекс представляет собой самоходную плавучую машину — земснаряд — амфибийного типа со складной поворотной гидравлической стрелой. Судно состоит из трёх понтонов с установленным на корме свайным устройством шагающего типа. Также оно оснащено передними опорами с поплавками для возможности работы на мелководье — от сухого грунта до глубины шести метров — и выхода на берег без помощи крана. Многофункциональность машины обеспечивает сменный комплект рабочих устройств, в который входят экскаваторный ковш, грабли для уборки растительности и погружной грунтовый насос с фрезерным рыхлителем. Габаритные размеры всех узлов позволяют перевозить их в разобранном виде как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Главной особенностью комплекса является программное обеспечение, разработанное сотрудниками УСЗМФ. В нем используются технологии искусственного интеллекта, повышающие эффективность гидротехнических работ более чем на 20%.

В планах челябинской компании — разработка беспилотного полуавтоматического варианта комплекса. УСЗМФ уже поставил заказчику первый серийный экземпляр «Универсального амфибийного комплекса» и приступает к формированию складских запасов. До конца этого года предприятие планирует изготовить 3 машины, а в 2026-м — уже двенадцать единиц.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈