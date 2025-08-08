В Москве открыты новые дороги и развязка в ТиНАО
Открылось движение по транспортной развязке у станции метро «Корниловская» и улично-дорожной сети в поселке Завода «Мосрентген». Теперь транспорт может прямо съезжать с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии.
Построено 6,2 километра дорог, включая три путепровода, обеспечен прямой съезд с Калужского шоссе к станциям метро «Корниловская» и «Тютчевская», а также новый выезд на МКАД.
Благодаря реконструкции дорог и новому путепроводу с прямым съездом к Калужскому шоссе время в пути сократится с 20 до пяти минут, а перепробег транспорта — на 2,5 километра.
