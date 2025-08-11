Армейский вездеход «Пластун-ТТ» сняли на фото

© avatars.dzeninfra.ru

Фирма «Русские вездеходы Пластун» прославилась своей серией машин на базе универсальной платформы с резиновыми траками. В их портфеле разработок — малогабаритный легкобронированный вездеход Пластун-СН, уже задействованный в зоне спецопераций.

Тем не менее, потребность армии не ограничивается только гусеничной техникой. Для эвакуации пострадавших, перемещения личного состава и доставки необходимых ресурсов в условиях боевых столкновений требуются компактные колесные мотовездеходы, отличающиеся высокой проходимостью, надежностью и простотой обслуживания.

Новейшая разработка компании получила имя Пластун-ТТ (тактический транспортёр).

Конструктивные особенности:

Шарнирно-сочленённая рама, выполненная из труб диаметром 32 мм из нержавеющей стали. Данная схема обеспечивает улучшенную маневренность (уменьшенный радиус поворота) и повышенную проходимость (сниженный риск диагонального вывешивания).

Внешняя обшивка представлена алюминиевыми панелями толщиной 2 мм.

В качестве силового агрегата используется двигатель ВАЗ-21214 (1,7 л, 85 л.с.) от Lada Niva, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Передача крутящего момента осуществляется посредством карданных валов от УАЗа и раздаточной коробки ВАЗ-21213 с понижающей передачей и блокировкой.

Полный привод 4×4 и использование исключительно российских комплектующих.

Двигатель, раздаточная коробка и два сиденья для водителя и пассажира расположены в передней части транспортёра. Пластун-ТТ сочетает в себе уникальную конструкцию, отличную проходимость и сравнительно невысокую стоимость.

