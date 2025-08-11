Подпишись
На Курской АЭС теперь работают роботы-чистильщики: как новые технологии помогают людям

Курская атомная станция сделала большой шаг в будущее — теперь во время плановых ремонтов энергоблоков вместо людей в тесных и труднодоступных местах трудятся роботы. Это первые в России автоматизированные системы для очистки турбин, и они уже доказали свою эффективность.

Раньше сотрудникам приходилось вручную чистить теплообменные трубки конденсаторы — кропотливая и не самая безопасная работа. Теперь же человек только устанавливает робота в водяную камеру, наводит его на нужный участок и включает автоматический режим. Дальше робот сам перемещается по трубкам, тщательно промывая их мощной струёй воды. Специалисты в это время следят за процессом через камеры, готовые в любой момент вмешаться, сообщили в Росатом.

Нововведение не только облегчило труд работников, но и сделало процесс очистки более качественным и предсказуемым. А значит, энергоблоки после ремонта будут работать ещё стабильнее, обеспечивая дома и предприятия бесперебойным электричеством.

Курская АЭС продолжает внедрять передовые технологии, доказывая, что атомная энергетика может быть не только мощной, но и умной. И главное — за всеми этими роботами по-прежнему стоят люди, которые управляют, контролируют и совершенствуют процесс.

  • Нет аватара exVHM.ru
    12.08.2511:52:37

    Класс! Такого оборудования для чистки конденсаторов я не видел нигде - ни у нас ни за рубежом!

    На фото трубная решетка конденсатора, защищенного покрытиями «Рокор» — другой уникальный отечественный продукт…

    Отредактировано: exVHM.ru~17:02 12.08.25
    • Нет аватара exVHM.ru
      12.08.2518:22:12

      мдя… теперь понятно — почему никто не делает такое… система шариковой очистки работает автоматически, не требует снятия крышек и остановки работы теплообменного оборудования…

