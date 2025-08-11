1 день назад

1 день назад 218

Еженедельная подборка новостей российской промышленности. Новый двигатель для БМП-3. Очередная «Комета 120М». На УАЗе появились роботы-доставщики.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

00:04 Судостроительный завод «Вымпел» подписал акт приема-передачи пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160.

00:43 — Объединенная двигателестроительная корпорация разработала турбогенератор мощностью 400 кВт на базе двигателя для вертолетов легкого класса ВК-650 В.

01:43 — Группа «Акрон» на своей производственной площадке в Великом Новгороде завершила проект по увеличению мощности агрегата «Аммиак-3» до 2300 тонн в сутки.

02:27 — РЖД построили транзитный парк в Хабаровском крае

03:08 — На руднике «Скалистый» компании ПАО ГМК «Норильский никель» введена в эксплуатацию новая скиповая подъемная машина, установленная на вентиляционном стволе № 9.

03:52 — Компания «ПП Абразивные материалы» запустила во Всеволожском районе Ленинградской области новый производственно-складской комплекс.

04:24 — Тольяттинская компания «Профиль» завершила модернизацию производства и наладила выпуск новых видов запасных частей для динамического оборудования, используемого в химической, нефтехимической и энергетической отраслях.

05:05 — В карьере Лебединского ГОКа Металлоинвеста начал работу современный гусеничный бульдозер Четра Т-40/

05:53 — В Челябинске разработали и успешно испытали систему «Крот», защищающую беспилотники от поражения лазерными комплексами ПВО/

06:45 — Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех совместно с АО «НПП «Проект-техника» разработал первый отечественный телетрап для российских аэропортов

07:10 — «Вертолеты России» впервые поставили два «Ансата» на Крайний Север.

07:59 — Инновационный электробус «Синара-6253», собранный на Челябинском заводе городского электротранспорта, отправлен в Магнитогорск на тестовую эксплуатацию.

08:50 — Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха провел предварительные испытания опытных образцов новейших дизельных двигателей УТД-32Т для вариантов модернизации боевых машин пехоты БМП-3.

09:33 — «Ростсельмаш» готовится к открытию современного испытательного полигона для сельхозтехники на территории бывшего Таганрогского автомобильного завода.

10:09 — На производственной площадке Ульяновского автомобильного завода приступили к работе роботы-доставщики.

10:37 — На заводе Haval в Тульской области запустили цех механической обработки корпусных деталей двигателей.

