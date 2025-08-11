Россия с нуля строит танки Т-90М целыми сотнями. 300 новых Т-90М в год. В этом видео вы узнаете о рекордных темпах производства новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» — символе современных достижений в бронетехнике.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
00:15 — объемы производства
01:43 — разработка Т-90 на Уралвагонзаводе Владимиром Поткиным
02:32 — Броневая защита Т-90М
03:14 — основное вооружение Т-90М
04:17 — модернизация и расширение производственных мощностей «Уралвагонзавода»
05:38 — планы развития бронетанковой отрасли
