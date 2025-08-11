Россия с нуля строит танки Т-90М целыми сотнями. 300 новых Т-90М в год. В этом видео вы узнаете о рекордных темпах производства новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» — символе современных достижений в бронетехнике.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

00:15 — объемы производства

01:43 — разработка Т-90 на Уралвагонзаводе Владимиром Поткиным

02:32 — Броневая защита Т-90М

03:14 — основное вооружение Т-90М

04:17 — модернизация и расширение производственных мощностей «Уралвагонзавода»

05:38 — планы развития бронетанковой отрасли

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈