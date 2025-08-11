Компанией «КРУГ» реконструирована система гарантированного электропитания оборудования АСУ ТП турбогенератора ПТ-65/75-90/13 № 2 Саранской ТЭЦ-2.

КРУГ повышает надежность АСУ ТП турбогенератора Саранской ТЭЦ-2 © krug2000.ru

Система предназначена для электропитания оборудования, участвующего в схемах технологических защит турбогенератора.

При реализации проекта заменены устаревшие агрегаты бесперебойного питания на современную инверторную систему в составе:

· Модульная инверторная система DC/AC-220/220В-10000 ВА

· Тиристорный, быстродействующий байпас для параллельного включения до 3-х инверторов 3000 ВА

· Устройство контроля и управления, предназначенное для индикации и мониторинга всей системы.

Поставка оборудования осуществлена в сжатые сроки, монтажные работы выполнены во время планового ремонта турбогенератора специалистами Саранской ТЭЦ‑2.

НПФ «КРУГ» ведет работы на объектах Саранской ТЭЦ-2 с 1999 года. За это время специалистами НПФ «КРУГ» последовательно проводится реконструкция и модернизация основного оборудования и средств автоматизации технологических процессов.

Саранская ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») осуществляет выработку тепловой и электрической энергии и обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Центральной, Северо-западной и Северо-восточной частей города. Установленная электрическая мощность — 280 МВт.

