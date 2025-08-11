Подпишись
вчера 13
Katamaran Судостроение и судоходство

На Чукотку доставлены две аэролодки модификации «Север 750К LONG»

На Чукотку доставлены две новых аэролодки модификации «Север 750К LONG» для пассажироперевозок через Анадырский лиман в межсезонье.

Они выйдут на воду в межсезонье, когда завершится период переправы через лиман на катере «Камчатка».

Источник: portnews.ru
