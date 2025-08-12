Технологический прорыв или наш ответ производителям из Европы!

Пермский завод металлообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ») готов представить полностью импортозамещающий мультиосевой многофункциональный токарно-фрезерный обрабатывающий центр — ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ.

В марте мы уже видели его прототип и 3D модель, а сейчас станок уже полностью готов к работе на предприятиях по всему миру. Но обо всем по порядку. Представители «ПЗМЦ» делятся первыми кадрами…

Следите за новостями, в следующих публикациях — работа в боевом режиме, уникальные опции, которых нет ни у одного подобного оборудования в мире, и даже процесс сборки от станины до брендирования.

