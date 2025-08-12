Спецгруз для энергокомплекса нового поколения отправлен в Северск
На площадке Сибирского химкомбината в Северске продолжается строительство ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300. Сейчас в Сибирь направляется крупногабаритное оборудование, изготовленное машиностроительным дивизионом «Росатома».
Транспортировка груза весом почти 2 000 тонн стала сложной логистической операцией. Высота каждого изделия превышает 15 метров, а ширина с упаковкой достигает 10 метров — это значительно больше габаритов оборудования для традиционных АЭС.
Для обеспечения перевозки на всем маршруте принимаются беспрецедентные меры: перекрываются дороги, корректируется расписание поездов, поднимаются линии электропередачи, а в некоторых местах даже демонтируются светофоры, сообщили в Росатом.
«Для организации логистики, чтобы защитить изделия в дороге, мы разработали и изготовили уникальную упаковку, вес которой 1000 тонн. По всему маршруту обеспечили свободный проезд. Договорились о выделении нам так называемых окон, в период которых мы могли провезти груз через железнодорожные переезды», — отметил технический директор завода «Ижора» Максим Исаев.
Дорога груза из европейской части России в Северск займет более двух месяцев. Эта масштабная операция — важный этап в создании энергокомплекса нового поколения, который станет частью российской атомной энергетики будущего.
