Спецгруз для энергокомплекса нового поколения отправлен в Северск⁠⁠

На площадке Сибирского химкомбината в Северске продолжается строительство ядерно-энергетического комплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300. Сейчас в Сибирь направляется крупногабаритное оборудование, изготовленное машиностроительным дивизионом «Росатома».

Транспортировка груза весом почти 2 000 тонн стала сложной логистической операцией. Высота каждого изделия превышает 15 метров, а ширина с упаковкой достигает 10 метров — это значительно больше габаритов оборудования для традиционных АЭС.

Для обеспечения перевозки на всем маршруте принимаются беспрецедентные меры: перекрываются дороги, корректируется расписание поездов, поднимаются линии электропередачи, а в некоторых местах даже демонтируются светофоры, сообщили в Росатом.

«Для организации логистики, чтобы защитить изделия в дороге, мы разработали и изготовили уникальную упаковку, вес которой 1000 тонн. По всему маршруту обеспечили свободный проезд. Договорились о выделении нам так называемых окон, в период которых мы могли провезти груз через железнодорожные переезды», — отметил технический директор завода «Ижора» Максим Исаев.

Дорога груза из европейской части России в Северск займет более двух месяцев. Эта масштабная операция — важный этап в создании энергокомплекса нового поколения, который станет частью российской атомной энергетики будущего.

