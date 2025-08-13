Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 110
Bionysheva_Elena Производство

В Калуге начали выпускать новый российский кроссовер TENET T7⁠⁠

 © agr.auto

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге заработало полнопроизводство автомобилей нового российского бренда TENET. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кроссовер T7.

Это стало возможным благодаря масштабной модернизации предприятия — за год перестроили сварочный, окрасочный и сборочный цеха, внедрили автоматизированные системы контроля и новые IT-решения.

Подготовка к выпуску велась тщательно: сварено более 200 предсерийных кузовов, каждый из которых проверили по 2100 параметрам. Качество краски тестировали по мировым стандартам, а логистику настроили так, чтобы детали безошибочно попадали в нужный автомобиль. Часть оборудования адаптировали под новую модель, часть заменили на современные аналоги, сообщилив АГР Холдинге.

Завод уже обеспечил работой более 4000 специалистов, многие из которых имеют опыт в международном автопроме. Проект TENET делает ставку на локализацию: даже в первых серийных машинах используются российские компоненты, а доля отечественных поставщиков будет расти.

Остаётся дождаться, как кроссовер покажет себя в реальных условиях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: agr.auto

Поделись позитивом в своих соцсетях

  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.08.2509:36:45

    Солерс — он и есть солерс. Ну да, название другое, а суть та же.

    заработало полнопроизводство

    Полное, как же. Стоит прерваться поставкам из-за границы, как всё это «полное» производство встанет, как встало предыдущее.

    Может, конечно, когда-нибудь оно и дорастёт до действительно полного, но пока об этом говорить рановато.

    #1304580
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,