В Калуге начали выпускать новый российский кроссовер TENET T7⁠⁠

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге заработало полнопроизводство автомобилей нового российского бренда TENET. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кроссовер T7.

Это стало возможным благодаря масштабной модернизации предприятия — за год перестроили сварочный, окрасочный и сборочный цеха, внедрили автоматизированные системы контроля и новые IT-решения.

Подготовка к выпуску велась тщательно: сварено более 200 предсерийных кузовов, каждый из которых проверили по 2100 параметрам. Качество краски тестировали по мировым стандартам, а логистику настроили так, чтобы детали безошибочно попадали в нужный автомобиль. Часть оборудования адаптировали под новую модель, часть заменили на современные аналоги, сообщили в АГР Холдинге.

Завод уже обеспечил работой более 4000 специалистов, многие из которых имеют опыт в международном автопроме. Проект TENET делает ставку на локализацию: даже в первых серийных машинах используются российские компоненты, а доля отечественных поставщиков будет расти.

Остаётся дождаться, как кроссовер покажет себя в реальных условиях.

