В Новосибирске открыт новый склад Wildberries площадью более 10 тыс. кв. м
Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила об открытии нового склада в Новосибирске для приема поставок сверхгабаритных товаров (СГТ). Его площадь составляет более 10 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба маркетплейса.
Открытие нового комплекса в Новосибирске позволит производителям и продавцам в короткие сроки поставлять в регион мебель, бытовую технику, строительные или отделочные материалы. Вес таких грузов составит до 100 кг.
По данным компании, с начала 2025 года продажи товаров категории СГТ через маркетплейс выросли в четыре раза. Самыми быстрорастущими категориями стали — садовая техника (+82%), спортивные товары (+57%), сантехника (+51%) и мебель (+30%). При этом количество складов компании, принимающих такие типы товаров, выросло в 10 раз с начала текущего года.
