Как изменилась Пермь за 15 лет? Большой обзор
00:07 Таблетка для памяти
01:03 Набережная Закамска — было
01:40 Набережные Перми — стало
02:06 Город
02:30 Парки, скверы
05:06 Реставрация императорской Перми
07:35 Реставрация советской Перми
10:38 Образование
14:12 Спорт
14:52 Здравоохранение
15:57 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания
17:12 Жилые комплексы
21:17 Улицы, транспортная инфраструктура
21:58 Частный сектор (вид с улиц и спутниковые снимки)
23:53 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»
