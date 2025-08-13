Как изменилась Пермь за 15 лет? Большой обзор

00:07 Таблетка для памяти

01:03 Набережная Закамска — было

01:40 Набережные Перми — стало

02:06 Город

02:30 Парки, скверы

05:06 Реставрация императорской Перми

07:35 Реставрация советской Перми

10:38 Образование

14:12 Спорт

14:52 Здравоохранение

15:57 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания

17:12 Жилые комплексы

21:17 Улицы, транспортная инфраструктура

21:58 Частный сектор (вид с улиц и спутниковые снимки)

23:53 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈