В Брянской области открыт путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча

6 августа дан старт движению по капитально отремонтированному путепроводу через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области.

Капитальный ремонт объекта проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Фактически построенный заново путепровод введен в эксплуатацию уже в начале августа, вместо запланированного срока в ноябре 2025 года. Таким образом, для автомобилистов уже доступно комфортное и безопасное транспортное сообщение.

Путепровод расположен на региональной автомобильной дороге «Брянск — Новозыбков» — Унеча", обеспечивающей связь районного центра г. Унеча с федеральной трассой А-240, а также с Брянском и другими районами области. Протяженность объекта — почти 135 метров. Путепровод имеет 2 полосы движения, расчетная скорость — 70 км/ч. Стоимость проведенных работ составляет более 1 млрд рублей, средства выделены из областного и федерального бюджетов.

