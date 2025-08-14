Челябинский завод выпустил первые теплоизолированные краны для теплосетей
На заводе ЧСГС собрали первую партию стальных кранов в пенополиуретановой изоляции под маркой LD. Предприятие рассчитывает, что новинка заинтересует теплоснабжающие компании при ремонте и строительстве сетей.
Конструкция крана напоминает сэндвич: между стальным корпусом и полиэтиленовой оболочкой находится слой пенополиуретана. Внешняя оболочка защищает от коррозии и влаги, а изоляционный слой сохраняет температуру теплоносителя и снижает теплопотери, сообщает пресс-служба компании LD
Использование таких кранов вместе с изолированными трубами, оборудованными системой дистанционного контроля, позволит продлить срок службы теплотрасс в 2-3 раза. Технология также помогает быстрее находить аварийные участки, что особенно важно для бесперебойной работы городского теплоснабжения.
Первые образцы уже направлены потенциальным заказчикам для испытаний в реальных условиях.
