Челябинский завод выпустил первые теплоизолированные краны для теплосетей

© лд.рфi

На заводе ЧСГС собрали первую партию стальных кранов в пенополиуретановой изоляции под маркой LD. Предприятие рассчитывает, что новинка заинтересует теплоснабжающие компании при ремонте и строительстве сетей.

Конструкция крана напоминает сэндвич: между стальным корпусом и полиэтиленовой оболочкой находится слой пенополиуретана. Внешняя оболочка защищает от коррозии и влаги, а изоляционный слой сохраняет температуру теплоносителя и снижает теплопотери, сообщает пресс-служба компании LD

Использование таких кранов вместе с изолированными трубами, оборудованными системой дистанционного контроля, позволит продлить срок службы теплотрасс в 2-3 раза. Технология также помогает быстрее находить аварийные участки, что особенно важно для бесперебойной работы городского теплоснабжения.

Первые образцы уже направлены потенциальным заказчикам для испытаний в реальных условиях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈