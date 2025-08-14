Ижевский механический завод представил обновленную пневматическую винтовку МР-512

© kalashnikovgroup.ru

АО «ИМЗ» (входит в концерн «Калашников») выпустил серию пневматических винтовок МР-512 в новом исполнении. Главное изменение — березовая ложа улучшенной формы, которая удобна как для правшей, так и для левшей. Ее дизайн защищен патентом.

В ближайших партиях на ложу нанесут лазерную насечку — это улучшит хват и придаст винтовке сходство с охотничьим оружием. Модель легче предыдущих версий (2,65 кг), что делает ее комфортной для подростков. Винтовка доступна в двух вариантах: с дульной энергией до 7,5 Дж и до 3 Дж, сообщили в Калашникове.

«Винтовка МР-512 пружинного-поршневого типа выпускается на ИМЗ с 1998 года и пользуется большим спросом среди любителей развлекательной стрельбы и у новичков, обучающихся обращению с оружием. Новая модификация будет способствовать дальнейшему росту популярности этой востребованной модели и обязательно найдет своих поклонников», — отмечает коммерческий директор АО «ИМЗ» Олег Сапожников.

