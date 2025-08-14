Тихий, удобный, автономный: в столицу приехал первый трамвай новой модели
В столицу доставили первый вагон из партии, которая завершит обновление московского трамвайного парка. Он уже находится в депо имени Апакова, недавно открытом после ремонта. После проверки и испытаний трамвай выйдет на маршрут. Всего за два года в город поступит 100 таких вагонов.
«Львёнок» — современный низкопольный трамвай, способный проехать до 4 км без контактной сети. Это повысит надежность движения и сократит расходы на инфраструктуру.
Для пассажиров в вагоне предусмотрены климат-контроль, USB-розетки, информационные экраны, места для колясок и велосипедов. Одновременно трамвай может перевозить до 150 человек. Водительская кабина оборудована системой контроля усталости, а безопасность обеспечивают камеры внутри и снаружи вагона, сообщила пресс-служба мэра Москвы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
В Новотроицке на линию вышли новые трамваи марки «Львенок»
Город закупил 13 таких трамваев. Пять из них сегодня вышли на лин...ции. Постепенно и они будут задействованы в перевозке пассажиров.
-
В Москве установили ещё три плавучих причала для запуска второго речного маршрута электросудов
На юге столицы установили ещё три плавучих причала, построенных Пермск...го ожидания электросудов», — сообщают в мэрии Москвы.
-
Лучшие инновационные проекты 2023 года. Итоги конкурса «Новатор Москвы»
Премии присуждали в трех номинациях: «Проект будущего»&nbs...и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».
Поделись позитивом в своих соцсетях