Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 43
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Тихий, удобный, автономный: в столицу приехал первый трамвай новой модели

 © t.me

В столицу доставили первый вагон из партии, которая завершит обновление московского трамвайного парка. Он уже находится в депо имени Апакова, недавно открытом после ремонта. После проверки и испытаний трамвай выйдет на маршрут. Всего за два года в город поступит 100 таких вагонов.

«Львёнок» — современный низкопольный трамвай, способный проехать до 4 км без контактной сети. Это повысит надежность движения и сократит расходы на инфраструктуру.

Для пассажиров в вагоне предусмотрены климат-контроль, USB-розетки, информационные экраны, места для колясок и велосипедов. Одновременно трамвай может перевозить до 150 человек. Водительская кабина оборудована системой контроля усталости, а безопасность обеспечивают камеры внутри и снаружи вагона, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: t.me
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,