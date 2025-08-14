Тихий, удобный, автономный: в столицу приехал первый трамвай новой модели

© t.me

В столицу доставили первый вагон из партии, которая завершит обновление московского трамвайного парка. Он уже находится в депо имени Апакова, недавно открытом после ремонта. После проверки и испытаний трамвай выйдет на маршрут. Всего за два года в город поступит 100 таких вагонов.

«Львёнок» — современный низкопольный трамвай, способный проехать до 4 км без контактной сети. Это повысит надежность движения и сократит расходы на инфраструктуру.

Для пассажиров в вагоне предусмотрены климат-контроль, USB-розетки, информационные экраны, места для колясок и велосипедов. Одновременно трамвай может перевозить до 150 человек. Водительская кабина оборудована системой контроля усталости, а безопасность обеспечивают камеры внутри и снаружи вагона, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

