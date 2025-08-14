© metalinfo.ru

Ленинградский металлопрокатный завод Металлсервис ввёл в строй трубопрокатный стан ТЭСА 76-159. Первой продукцией нового агрегата стала электросварная труба 159×4 мм.

ТЭСА 76-159 на Ленинградском МПЗ — четвёртый такой стан в составе металлопрокатных заводов компании МЕТАЛЛСЕРВИС. Линия специализируется на производстве круглых электросварных труб 76-159 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 20295, а также профильных электросварных труб 50×50-120×120 мм и 80×40-120×80 мм по ГОСТ 8639, ГОСТ 30245.

Ожидаемая производительность — более 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

Новый комплекс Ленинградского МПЗ оснащён автоматическим трубоукладчиком, автоматизированным стендом для гидравлических испытаний продукции, а также системой для транспортировки готовой продукции в виде пакетов труб из производственного цеха в зону отгрузки логистического склада, расположенного рядом.

В настоящее время Ленинградский МПЗ производит лист нержавеющий, лист алюминиевый, лист оцинкованный, лист холоднокатаный, трубы ВГП, сетку сварную.

