ГК «ТИС» приступила к строительству нового домостроительного комбината

Тюменский застройщик приступил к этапу строительства нового индустриального объекта — домостроительного комбината, который станет ключевым элементом развития направления «префаб» строительства. Завод будет выпускать домокомплекты высокой заводской готовности, что позволит значительно ускорить и упростить процесс возведения домов.

Проект получил официальное разрешение на строительство. В настоящее время ведётся возведение фундаментов под главным производственным корпусом.

При проектировании ДСК особое внимание уделили архитектурному облику здания.

Параллельно ведутся работы по организации сетей электроснабжения, заключены контракты на изготовление колонн несущего каркаса здания. Осенью планируется приступить к возведению надземной части корпуса. Также завершается определение поставщиков строительных материалов и формирование пула подрядных организаций.

Помимо основного здания площадью 20 тысяч квадратных метров, на территории будущего индустриального кластера разместятся цех малых архитектурных форм, производственные мощности для спортивного инвентаря и складской комплекс.

