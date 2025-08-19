МС-21 продолжает испытания: 19 полетов и 74 часа в небе

© t.me

Опытный образец российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 и системами продолжает программу сертификационных испытаний. За время испытаний в подмосковном Жуковском самолет совершил 19 полетов и суммарно провел в воздухе около 74 часа.

В ближайшее время к испытаниям планируется подключить второй летный экземпляр, который сейчас готовится к первому вылету в Иркутске. Как сообщили в Ростехе, участие двух самолетов одновременно позволит ускорить процесс сертификации, распределив необходимое количество полетов и часов налета между двумя машинами.

«Когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Необходимое количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами. Этот путь необходимо пройти полностью, чтобы гарантировать безопасность и надежность самолета», — сказали в Ростехе.

Для МС-21 был разработан и внедрен новый российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, а также системы кондиционирования, вспомогательная силовая установка и многие другие компоненты. Всего в конструкции лайнера используется более 70 отечественных систем и элементов, заменивших иностранные аналоги.