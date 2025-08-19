Подпишись
2 дня назад
Авиация

МС-21 продолжает испытания: 19 полетов и 74 часа в небе

Опытный образец российского пассажирского лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 и системами продолжает программу сертификационных испытаний. За время испытаний в подмосковном Жуковском самолет совершил 19 полетов и суммарно провел в воздухе около 74 часа.

В ближайшее время к испытаниям планируется подключить второй летный экземпляр, который сейчас готовится к первому вылету в Иркутске. Как сообщили в Ростехе, участие двух самолетов одновременно позволит ускорить процесс сертификации, распределив необходимое количество полетов и часов налета между двумя машинами.

«Когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Необходимое количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами. Этот путь необходимо пройти полностью, чтобы гарантировать безопасность и надежность самолета», — сказали в Ростехе.

Для МС-21 был разработан и внедрен новый российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, а также системы кондиционирования, вспомогательная силовая установка и многие другие компоненты. Всего в конструкции лайнера используется более 70 отечественных систем и элементов, заменивших иностранные аналоги.
  knyz_sedmmi
    19.08.25

    Количество полетов и часов не очень наглядно. В процентах было бы понятнее.

    
    Krutenn
      19.08.25

      Совершенно согласен. Сколько осталось процентов (полетов) до выпуска серийного? Какая-то информация размытая попадается. (Никому тут не в упрёк — за державу обидно)

      
    qwerty_asd
      20.08.25

      Канал «ЛЕТАЕМ ВМЕСТЕ» на Дзене:

      Наш мини-рейтинг продвижения проектов ОАК на 3 августа 2025 года выглядит следующим образом.

      Ил-114-300 — 76% (+4% за 2 недели)

      Ту-214 — 61% (+3%)

      Суперджет — 60% (+6%)

      МС-21 — 40% (+4%)

      Отредактировано: qwerty_asd~07:34 20.08.25
      
      knyz_sedmmi
        20.08.25

        Спасибо. Все видно и понятно. Прогресс в среднем 8% в месяц очень неплохо. Главное чтобы всякие «бяки» поменьше вылезали и были легко устранимы. Кстати, а про Ил-112 ничего не слышно? А то в эфире полная тишина…

        Отредактировано: knyz_sedmmi~10:01 20.08.25
        
        alexm
          20.08.25

          Ил-112

          Однако от проекта не отказались полностью. В 2023 году родился «наследник» — Ил-212. Он строится на базе того же планера, но с принципиальным отличием: вместо турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ — турбовентиляторные ПД-8, разрабатываемые в рамках программы импортозамещения.

          
          exVHM.ru
            20.08.25

            строится на базе того же планера, но с принципиальным отличием: вместо турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ — турбовентиляторные ПД-8

            ну глупость же.

            
          Andrei Miratuse
            20.08.25

            ПД-8 уже тестируют с марта 2025 на superjet 100.

            Отредактировано: Andrei Miratuse~22:40 20.08.25
            
      alexm
        20.08.25

        Спасибо, очень интересно!

        
  Tevton
    19.08.25

    Согласен.

    Вроде что-то сказали, понятно, что процесс идёт, а конкретики и полной картины нет.

    Вероятно, что новые системы (взамен импортных) потребуют доработок и повторных тестов.

    Возможно какие-то проблемные вопросы даже после первых доработок не удастся сходу снять.

    Всё упирается во временной показатель.

    Но, чем выше интенсивность налёта, тем быстрее будет итоговый результат.

    
    alexm
      20.08.25

      И это правильно. Только на реальных испытаниях могут выявиться все ошибки недочёты ну и остальное.

      
  alexm
    20.08.25

    «Летаем вместе» Дневник испытаний № 9 5 августа 2025

    МС-21 — 10 полётов, 40 часов

    -Борт 73054 (третий лётный МС-21-300, ливрея авиакомпании «Россия») — 4 полёта

    21 июня, понедельник. 12-й полёт в 2025 году. Жуковский. В воздухе 4 часа 9 минут.

    23 июля, среда. 13-й полёт в 2025 году. Жуковский. В воздухе 3 часа 45 минут.

    Парный полёт с бортом 73055 на взаимную оценку работы системы СПСВ

    30 июля, среда. 14-й полёт в 2025 году. Жуковский. В воздухе 3 часа 39 минут.

    31 июля, четверг. 15-й полёт в 2025 году. Жуковский. В воздухе 3 часа 46 минут.

    -Борт 73055 (пятый опытный, частичное импортозамещение, двигатели ПД-14) — 6 полётов

    22 июля, вторник. 17-й полёт. Жуковский. В воздухе 4 часа 8 минут

    23 июля, среда. 18-й полёт. Жуковский. В воздухе 4 часа 7 минут

    Взлетел на полчаса раньше борта 73054 и выполнил в паре с ним полёт на взаимную

    оценку работы системы СПСВ

    25 июля, пятница. 20-й полёт. Жуковский. В воздухе 3 часа 11 минут.

    29 июля, вторник. 21-й полёт. Жуковский. В воздухе 5 часов 8 минут

    Второй полёт по воздушным трассам по маршруту Москва-Сыктывкар-Москва, но теперь в

    рамках сертификационной программы с представителем Авиарегистра на борту.

    1 августа, пятница. 22-й полёт. Жуковский. В воздухе ориентировочно около 4 часов.

    К началу августа борт 73055 провёл в воздухе 83 часа.

    -Борт 73057 (шестой опытный, полное импортозамещение, двигатели ПД-14)

    Первый полёт 73057 ожидается до конца августа

    